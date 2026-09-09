Mantenimiento en Monclova: Preparativos para torneos de béisbol en noviembre

La Dirección de Deportes realiza trabajos de mantenimiento en los diferentes campos deportivos de Monclova, ante la llegada de cientos de deportistas que participarán en los torneos programados para noviembre.

Daniel Morales, director de Deportes, informó que el personal se encuentra trabajando en los terrenos de juego para que estén en buenas condiciones y puedan recibir las diferentes competencias.

Señaló que noviembre tendrá una intensa actividad deportiva, principalmente de béisbol, con torneos de la Federación Mexicana de Béisbol, entre ellos el Nacional de 60 y Más y, por primera ocasión, un Nacional de Béisbol para niñas de 7, 8 y 9 años.

Los encuentros infantiles se realizarán en los campos de la Unidad Deportiva y, en coordinación con autoridades de Frontera, también se utilizarán instalaciones deportivas de ese municipio.

Morales destacó que el mantenimiento está a cargo de personal con experiencia en el cuidado de terrenos de juego, incluidos trabajadores que anteriormente laboraron en el Estadio Monclova.

Añadió que para 2027 se contempla una renovación importante del Parque Infantil, además de trabajos en el Milo Martínez.