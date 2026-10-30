Movimiento por pensión digna recuerda a sus integrantes caídos

Con un homenaje a cuatro de sus integrantes fallecidos durante la lucha por una pensión digna, el Movimiento de Lucha por una Pensión Digna conmemoró el Día de Muertos y refrendó su compromiso de continuar con la exigencia de mejores condiciones para los pensionados del IMSS.

Durante la ceremonia realizada este viernes 30 de octubre, el dirigente del movimiento, Reymundo Romo, recordó a Ramón González, Pablo García, Pedro López y Mario Uribe, quienes participaron en reuniones, movilizaciones y acciones de protesta para exigir el cumplimiento de la pensión mínima garantizada.

En su mensaje, Romo destacó que los cuatro compañeros se distinguieron por su confianza, fe y optimismo en que el movimiento alcanzaría sus objetivos. Además, reconoció su participación constante en las actividades de protesta y su compromiso con una causa colectiva, sin intereses políticos, personales o de grupo.

El dirigente señaló que la demanda de los pensionados continúa vigente, pues la lucha busca garantizar el derecho a una pensión que permita a los adultos mayores vivir con dignidad junto a sus familias durante los últimos años de vida. Indicó que la conmemoración del Día de Muertos también representa una oportunidad para recordar el ejemplo de quienes formaron parte del movimiento y mantener vigentes los valores que los caracterizaron, entre ellos la honestidad, solidaridad, fraternidad y esperanza.

"Solo se muere cuando se olvida, y nosotros nunca los olvidaremos", expresó Romo al señalar que, aunque Ramón, Pablo, Pedro y Mario ya no se encuentran físicamente con sus compañeros, permanecerán en su memoria y en sus corazones.

Finalmente, llamó a los integrantes del movimiento a mantener la unidad, voluntad y el optimismo para continuar con la defensa de su demanda, sin retroceder en lo que calificó como una lucha justa y legítima.