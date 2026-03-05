Auto se incendia en la carretera 57 en Nava; ocupantes logran escapar a tiempo

Nava, Coah.— Un vehículo Chrysler 200, color blanco, terminó completamente calcinado tras incendiarse presuntamente por una falla mecánica cuando circulaba sobre la carretera federal 57, a la altura del municipio de Nava. Afortunadamente, los tripulantes lograron salir a tiempo y resultaron ilesos.

El fuego consumió en su totalidad el área del motor y el interior del automóvil, dejando la unidad como pérdida total.

Acciones de la autoridad

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para sofocar las llamas, las cuales se extendieron con rapidez debido a las ráfagas de viento registradas en ese momento.

Al sitio también arribaron elementos del Mando Coordinado y de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes permanecieron en el área hasta la llegada de la grúa que remolcó el vehículo siniestrado, sin que se reportaran personas lesionadas.