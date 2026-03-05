Contactanos
Coahuila

Auto se incendia en la carretera 57 en Nava; ocupantes logran escapar a tiempo

Un Chrysler 200 quedó completamente calcinado; autoridades acudieron para controlar el fuego y asegurar la zona.

Por Alberto Ibarra Riojas - 05 marzo, 2026 - 02:03 p.m.
Auto se incendia en la carretera 57 en Nava; ocupantes logran escapar a tiempo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nava, Coah.— Un vehículo Chrysler 200, color blanco, terminó completamente calcinado tras incendiarse presuntamente por una falla mecánica cuando circulaba sobre la carretera federal 57, a la altura del municipio de Nava. Afortunadamente, los tripulantes lograron salir a tiempo y resultaron ilesos.

      El fuego consumió en su totalidad el área del motor y el interior del automóvil, dejando la unidad como pérdida total.

      Placeholder

      Acciones de la autoridad

      Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para sofocar las llamas, las cuales se extendieron con rapidez debido a las ráfagas de viento registradas en ese momento.

      Al sitio también arribaron elementos del Mando Coordinado y de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes permanecieron en el área hasta la llegada de la grúa que remolcó el vehículo siniestrado, sin que se reportaran personas lesionadas.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados