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Tráiler presuntamente se queda sin frenos y provoca choque en Los Chorros;

Tráiler presuntamente se queda sin frenos y provoca choque en Los Chorros; reportan dos lesionados

Por Monserrat Rodarte - 04 junio, 2026 - 11:02 a.m.
Tráiler presuntamente se queda sin frenos y provoca choque en Los Chorros;
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      Arteaga, Coahuila.- Un aparatoso accidente se registró la mañana de este jueves sobre la carretera federal 57, en el peligroso tramo de Los Chorros, a la altura del kilómetro 231, dejando varias personas lesionadas y afectaciones a la circulación.

      De acuerdo con los primeros reportes, un tractocamión que transportaba rollos de papel habría sufrido una falla en el sistema de frenos mientras descendía por la vialidad, impactando por alcance a una camioneta Ford Escape.

      Tras el fuerte encontronazo, la unidad particular sufrió daños de consideración, mientras que sus ocupantes resultaron lesionados. Paramédicos acudieron al lugar para brindarles atención médica y posteriormente los trasladaron en código amarillo a la Clínica Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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      El accidente ocurrió en la carretera federal 57

      En el percance participaron únicamente las dos unidades involucradas: el tractocamión de carga pesada y la camioneta particular.

      Atención de las autoridades

      Elementos de distintas corporaciones de emergencia y seguridad se movilizaron al sitio para atender la situación, resguardar el área y coordinar las maniobras necesarias para el retiro de los vehículos.

      Afectaciones a la circulación

      Debido a las labores de auxilio y remoción de las unidades siniestradas, la circulación permaneció cerrada de manera temporal, generando afectaciones al tránsito en este tramo carretero.

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