Selección Nacional de Japón inspecciona instalaciones en Monterrey

MONTERREY, México — Miembros del cuerpo técnico y personal administrativo de la Selección Nacional de Japón realizaron este jueves una visita de inspección a las instalaciones de "El Barrial", complejo de entrenamiento del Club de Futbol Monterrey, de cara a las sesiones de preparación que sostendrán en territorio regiomontano previo a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La delegación del conjunto asiático arribó al recinto ubicado en el municipio de Santiago, Nuevo León, con el propósito de evaluar las condiciones de los campos de juego, las áreas de gimnasio, las salas de recuperación médica y la infraestructura de privacidad. El representativo nipón busca asegurar que el complejo deportivo cumpla con los estándares óptimos exigidos para el acondicionamiento de alta competencia antes del arranque formal de la justa mundialista.

De acuerdo con fuentes cercanas a la organización, el cuerpo técnico de Japón mostró especial interés en la calidad del césped y los sistemas de riego de las canchas, previendo las altas temperaturas que se registran en la región durante la temporada de verano. Los enviados de la federación japonesa fueron recibidos por personal directivo de los Rayados de Monterrey, quienes guiaron el recorrido y explicaron los protocolos de mantenimiento aplicados al complejo en las últimas semanas.

Elección de El Barrial como sede de entrenamiento

La elección de "El Barrial" como sede de entrenamiento temporal responde a la cercanía estratégica con el Estadio de Monterrey, inmueble que albergará diversos encuentros del torneo internacional. La escuadra dirigida por Hajime Moriyasu tiene programado instalar su campamento base en la Sultana del Norte durante los próximos días para aclimatarse a las condiciones locales antes de encarar sus compromisos de la fase de grupos.

Protocolos de supervisión para selecciones nacionales

La supervisión de este jueves forma parte de los protocolos habituales que realizan las selecciones nacionales invitadas en las distintas sedes mundialistas de México, Estados Unidos y Canadá. Las autoridades locales y el comité organizador de Monterrey reiteraron que las instalaciones deportivas y la logística de seguridad se encuentran totalmente operativas para dar la bienvenida oficial a las delegaciones internacionales a partir de esta semana.