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Coahuila

Foros de consulta fortalecen el diálogo social y político en Ciudad Acuña

Especialistas y ciudadanos aportan propuestas para mejorar estrategias en beneficio de la comunidad.

Por Angel Garcia - 20 marzo, 2026 - 02:27 p.m.
Foros de consulta fortalecen el diálogo social y político en Ciudad Acuña
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de fortalecer el trabajo político y social, se llevaron a cabo foros de consulta organizados por la Fundación Colosio Filial Coahuila y el Instituto Reyes Heroles Filial Coahuila.

      Participación en los foros

      En estos espacios de diálogo participaron hombres y mujeres con experiencia en distintos ámbitos, quienes compartieron propuestas, conocimientos y perspectivas sobre temas relevantes para la comunidad.

      Durante las reuniones se destacó la importancia de escuchar diversas voces para identificar necesidades y mejorar las estrategias de trabajo en beneficio de la población.

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      Continuidad de los foros

      Los organizadores señalaron que este tipo de ejercicios contribuyen a consolidar un equipo sólido, respaldado por la experiencia y el compromiso de sus integrantes.

      Asimismo, se planteó la intención de dar continuidad a estos foros, con el fin de seguir generando propuestas que permitan mejorar las acciones que se realizan en favor de la comunidad.

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