Foros de consulta fortalecen el diálogo social y político en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de fortalecer el trabajo político y social, se llevaron a cabo foros de consulta organizados por la Fundación Colosio Filial Coahuila y el Instituto Reyes Heroles Filial Coahuila.

Participación en los foros

En estos espacios de diálogo participaron hombres y mujeres con experiencia en distintos ámbitos, quienes compartieron propuestas, conocimientos y perspectivas sobre temas relevantes para la comunidad.

Durante las reuniones se destacó la importancia de escuchar diversas voces para identificar necesidades y mejorar las estrategias de trabajo en beneficio de la población.

Continuidad de los foros

Los organizadores señalaron que este tipo de ejercicios contribuyen a consolidar un equipo sólido, respaldado por la experiencia y el compromiso de sus integrantes.

Asimismo, se planteó la intención de dar continuidad a estos foros, con el fin de seguir generando propuestas que permitan mejorar las acciones que se realizan en favor de la comunidad.