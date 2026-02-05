Contactanos
Coahuila

En San Buenaventura Captan a 'ratota' tras saquear quinta

El ladrón se llevó costosa herramienta, por lo que el afectado solicitó el apoyo de la Policía Municipal.

Por Staff / La Voz - 05 febrero, 2026 - 01:48 p.m.
En San Buenaventura Captan a ratota tras saquear quinta
      SAN BUENAVENTURA, COAH.- Una movilización de la Policía Municipal Preventiva se registró durante la noche del miércoles en una quinta ubicada a las afueras del municipio, luego de que el propietario reportara la presencia de un sujeto que ingresó sin autorización y sustrajo diversos objetos de valor.

      De acuerdo con el reporte, fue mediante el sistema de videovigilancia del inmueble que el dueño detectó a un individuo desplazándose de forma sospechosa dentro de la propiedad, por lo que solicitó de inmediato el apoyo de las autoridades.

      En las grabaciones se observó a un hombre de estatura alta, quien vestía un suéter tipo camuflaje o de cacería, gorra del mismo estilo y pantalón negro, mientras recorría el área y tomaba varias herramientas, así como otros artículos de utilidad, para después retirarse del sitio.

      Acciones de la autoridad

      Tras recibir el llamado, unidades municipales se trasladaron al lugar antes de la medianoche para intentar ubicar al presunto responsable. Sin embargo, a su llegada ya no se encontraba en la propiedad y se presume que huyó hacia el monte cercano para evadir la acción policial.

      Los uniformados realizaron recorridos de búsqueda en brechas y caminos aledaños, sin lograr resultados positivos. Posteriormente implementaron vigilancia preventiva en el sector para evitar un nuevo ingreso al inmueble.

      Detalles confirmados

      Las autoridades exhortaron al afectado a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, a fin de que se integren las investigaciones correspondientes y se dé seguimiento al caso con apoyo de los videos captados por las cámaras de seguridad.

