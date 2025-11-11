Entregan 250 lentes para vista cansada en Allende

ALLENDE, COAH. — En una jornada enfocada en el bienestar visual, se llevó a cabo la entrega de 250 lentes para vista cansada en beneficio de adultos mayores y personas con problemas de visión, gracias a la colaboración entre el DIF Coahuila y el DIF Allende.

La actividad forma parte de las acciones que promueve el Gobierno del Estado a través del DIF Coahuila para mejorar la calidad de vida de las familias, acercando apoyos que les permitan realizar sus actividades cotidianas con mayor comodidad y seguridad.

Durante el evento estuvieron presentes la licenciada Carolina Rodríguez Rodríguez, coordinadora del DIF Coahuila Región Norte, y el licenciado Valente Chávez Reyes, coordinador del DIF Coahuila, quienes destacaron la importancia de este tipo de programas que fortalecen la salud y el bienestar comunitario.

Con estas entregas, el DIF Coahuila refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con los municipios, llevando programas de apoyo visual y atención social a todos los rincones del estado.