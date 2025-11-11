Contactanos
Coahuila

Entregan 250 lentes para vista cansada en Allende

El compromiso del DIF Coahuila se refleja en la entrega de 250 lentes para vista cansada en Allende, Coah., acercando apoyos que garantizan comodidad y seguridad a la población.

Por Alberto Ibarra Riojas - 11 noviembre, 2025 - 12:44 p.m.
Entregan 250 lentes para vista cansada en Allende

ALLENDE, COAH. — En una jornada enfocada en el bienestar visual, se llevó a cabo la entrega de 250 lentes para vista cansada en beneficio de adultos mayores y personas con problemas de visión, gracias a la colaboración entre el DIF Coahuila y el DIF Allende.

La actividad forma parte de las acciones que promueve el Gobierno del Estado a través del DIF Coahuila para mejorar la calidad de vida de las familias, acercando apoyos que les permitan realizar sus actividades cotidianas con mayor comodidad y seguridad.

Placeholder

Durante el evento estuvieron presentes la licenciada Carolina Rodríguez Rodríguez, coordinadora del DIF Coahuila Región Norte, y el licenciado Valente Chávez Reyes, coordinador del DIF Coahuila, quienes destacaron la importancia de este tipo de programas que fortalecen la salud y el bienestar comunitario.

Con estas entregas, el DIF Coahuila refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con los municipios, llevando programas de apoyo visual y atención social a todos los rincones del estado.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados