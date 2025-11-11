Más de mil familias de Villa Unión reciben apoyo del programa "Huevo y Leche"

VILLA UNIÓN, COAH. — Más de mil 200 familias de Villa Unión y sus ejidos serán beneficiadas con el programa alimentario "Huevo y Leche", impulsado por el Gobierno del Estado de Coahuila a través de la estrategia Mejora Coahuila, que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El programa tiene como objetivo fortalecer la economía familiar y garantizar el acceso a productos básicos de calidad a precios accesibles, especialmente en comunidades rurales y zonas con mayor necesidad. En esta primera etapa se entregarán apoyos a 1,253 familias, que recibirán de manera periódica dotaciones de huevo y leche.

Durante la jornada, el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que este tipo de acciones forman parte de la visión del gobernador Jiménez Salinas para apoyar directamente a las familias coahuilenses y mejorar sus condiciones de vida.

El programa continuará extendiéndose a otros municipios de la región Norte, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado de promover la seguridad alimentaria, la inclusión social y el bienestar de las comunidades rurales.