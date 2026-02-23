Frente frío 37 baja termómetros por debajo de los 10°C en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– El frente frío número 37 se hizo sentir durante el fin de semana en Ciudad Acuña, provocando una marcada disminución en las temperaturas que se extendió hasta el inicio de la semana.

De acuerdo con autoridades locales, los termómetros se mantuvieron por debajo de los 10 grados centígrados en los primeros días, generando un ambiente frío en la región.

Acciones de la autoridad

El encargado del monitoreo climático en Protección Civil, Jesús Antonio Dávila, informó que conforme avance la semana y con la salida del sistema frontal, se espera un aumento gradual en las temperaturas.

No obstante, advirtió que la temporada invernal aún no concluye. Precisó que se tiene el pronóstico de 48 frentes fríos para el país, de los cuales restan 11 por ingresar, por lo que no se descartan nuevos descensos térmicos, aunque podrían registrarse con menor intensidad.

Recomendaciones a la población

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura.