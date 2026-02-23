Contactanos
Ebrio provoca aparatoso choque en el Centro de Nava

Un fuerte accidente vial registrado en el cruce de las calles Allende y Juárez dejó como saldo un joven lesionado.

Por Alberto Ibarra Riojas - 23 febrero, 2026 - 03:33 p.m.
      Nava, Coah.— Un fuerte accidente vial registrado en el cruce de las calles Allende y Juárez dejó como saldo un joven lesionado, daños a un poste de telefonía y un conductor detenido.

      El percance ocurrió cuando Armando Vázquez Reyes, de 20 años, omitió el señalamiento de alto mientras conducía una camioneta negra con placas de la UCD, en presunto estado de ebriedad.

      La unidad impactó de forma lateral a un automóvil Pontiac G6 blanco, modelo 2007, manejado por Francisco Rojas Ríos, de 21 años, quien circulaba con vía libre por la calle Arteaga.

      Tras el choque, el vehículo fue proyectado hasta la acequia, derribando infraestructura de telecomunicaciones.

      Paramédicos de Bomberos y Protección Civil atendieron al conductor afectado, quien fue trasladado al IMSS con diversas lesiones.

      Acciones de la autoridad

      Al momento de su detención, el presunto responsable se resistió, forcejeó con los oficiales y dañó un radio de comunicación, por lo que fue consignado ante el Ministerio Público por los delitos de ebriedad, daños, lesiones y resistencia a particulares.

