VUELCA TRÁILER QUINTA RUEDA EN LA 57

SABINAS, COAH.- Se informa sobre la volcadura de un tráiler en la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 103, tramo Sabinas–El Sauz.

Accidente en la carretera federal 57

Autoridades y cuerpos de auxilio se encuentran en el lugar atendiendo la situación. Se recomienda a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y considerar rutas alternas mientras se realizan las labores correspondientes.

