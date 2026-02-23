Contactanos
Coahuila

VUELCA TRÁILER QUINTA RUEDA EN LA 57

El accidente ocurrió en el kilómetro 103 de la carretera federal 57, tramo Sabinas-El Sauz, donde un tráiler volcó.

Por Carlos Macías - 23 febrero, 2026 - 09:48 a.m.
      SABINAS, COAH.- Se informa sobre la volcadura de un tráiler en la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 103, tramo Sabinas–El Sauz.

      Accidente en la carretera federal 57

      Autoridades y cuerpos de auxilio se encuentran en el lugar atendiendo la situación. Se recomienda a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y considerar rutas alternas mientras se realizan las labores correspondientes.

