Capturan a "El Leo" por robo a casa habitación en Allende

Allende, Coah.— Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Leonel N, alias "El Leo", de 19 años, por su presunta participación en el delito de robo a casa habitación.

La detención se realizó el domingo alrededor de las 16:40 horas, en el cruce de Melchor Ocampo Sur y Portales, en la zona centro del municipio.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, el joven contaba con un mandato judicial vigente bajo la causa penal 141/2026, por robo de cuantía menor cometido en el interior de una vivienda.

El imputado tiene su domicilio en la colonia Los Manantiales, en el municipio de Nava.

Tras su captura, fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para iniciar su proceso legal.

Detalles de la detención

En el momento de su arresto, Leonel N fue sorprendido en una zona céntrica de Allende, lo que facilitó la intervención de las autoridades. La Agencia de Investigación Criminal ha intensificado sus operativos en la región para combatir el aumento de robos a casa habitación.

Proceso legal en curso

La audiencia inicial se llevará a cabo en las próximas horas, donde se determinará la situación jurídica de Leonel N. La Fiscalía General del Estado está preparando los argumentos necesarios para presentar ante el juez y asegurar que se haga justicia en este caso.