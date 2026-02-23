¡Queda prensada! Vuelca en el río Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una mujer de 27 años resultó lesionada la mañana de este lunes tras protagonizar una aparatosa volcadura sobre la avenida Constitución, percance que terminó con su vehículo reducido a chatarra y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente se registró alrededor de las 07:30 horas, cuando Alejandra Villarreal Limón conducía un automóvil Ford Focus color guindo, con placas de identificación UCD. De acuerdo con los primeros reportes, al desplazarse por la citada arteria perdió el control del volante, salió de la carpeta asfáltica y terminó volcando dentro del río Monclova.

La unidad dio al menos una vuelta antes de quedar con severos daños estructurales. Tras el impacto, la conductora quedó atrapada entre los fierros retorcidos, lo que obligó a solicitar apoyo inmediato al Sistema Estatal de Emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y, en coordinación con elementos del Cuerpo de Bomberos, realizaron maniobras para liberar a la joven del interior del vehículo. Luego de varios minutos de trabajo, lograron rescatarla y brindarle atención pre hospitalaria en el sitio.

Posteriormente, la conductora fue trasladada a un hospital de la localidad para su valoración médica. De manera preliminar se informó que presentaba diversas contusiones, aunque se encontraba consciente al momento de ser auxiliada.

También lee: Todos los ganadores de los BAFTA Awards 2026: 'Hamnet', 'Sinners' y 'One Battle After Another' destacan

Detalles confirmados

Elementos de Control de Accidentes se encargaron de abanderar el área y efectuar el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del siniestro. No se descarta que el exceso de velocidad o una distracción al volante hayan influido en el percance.

El automóvil fue declarado en pérdida total y retirado con apoyo de una grúa para ser trasladado a un corralón municipal. La circulación en la avenida Constitución se vio parcialmente afectada durante varios minutos, hasta que concluyeron las labores de auxilio.