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Coahuila

Atienden poste con riesgo eléctrico y caída de rama en Allende

Intervenciones oportunas evitan riesgos a la población y daños mayores en la zona centro y bulevar Juárez.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 abril, 2026 - 12:00 p.m.
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      Allende, Coah.— Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron dos reportes registrados este sábado en distintos puntos del municipio, relacionados con riesgos derivados de infraestructura dañada y condiciones naturales.

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      En una primera intervención, el personal acudió a la intersección de la calle José Sertuche y el bulevar Juárez, donde se reportó un poste ladeado con cables de alta tensión, lo que representaba un peligro para la ciudadanía. Al arribar, confirmaron la inclinación considerable de la estructura, por lo que procedieron a acordonar el área, mientras personal de la Comisión Federal de Electricidad realizaba las labores correspondientes.

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      Acciones de la autoridad

      Más tarde, se atendió la caída de una rama de gran tamaño sobre un autobús de la empresa ODEL en la zona centro, específicamente en la calle Juan de Dios Peza, entre Matamoros y Zaragoza. El incidente, registrado alrededor de las 11:33 horas, movilizó a las unidades de emergencia que, con apoyo de equipo especializado, lograron retirar el objeto y liberar la unidad, sin que se reportaran personas lesionadas.

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      Importancia de la vigilancia

      El titular de la corporación, José Raúl Garza Tron, destacó la oportuna respuesta del personal en ambos casos, subrayando la importancia de mantener vigilancia constante para prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población.

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