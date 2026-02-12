Empleados municipales en Coahuila recibirán medidas preventivas contra el sarampión

Aplicarán medidas preventivas sanitarias dirigidas a alrededor de 500 empleados municipales que se desempeñan en diversas áreas operativas, ante la alerta en el país por casos de sarampión.

La directora de Recursos Humanos, Melissa Herrera, informó que las acciones comenzarán principalmente con el personal operativo.

Explicó que el enfoque inicial será con trabajadores de Servicios Primarios y elementos de Seguridad Pública, ya que son quienes mantienen contacto directo y constante con la ciudadanía.

"Son a ellos a quienes se procura dotar de material para su cuidado. Ahorita estamos viendo con el director de Servicios Primarios y con el área de Policía qué material se puede entregar", detalló.

Aunque aún se analiza el material a dotar, podría ser el uso de cubrebocas y gel desinfectante en kits de cuidado y se les brindarán pláticas informativas sobre las medidas preventivas que deben adoptar.

La funcionaria señaló que hasta el momento no se ha registrado ninguna incapacidad laboral entre empleados municipales por enfermedades como influenza o sarampión, padecimientos que actualmente han tenido mayor presencia en el país.

Aunque algunos trabajadores ya han comenzado a utilizar cubrebocas por iniciativa propia, el municipio definirá acciones sanitarias adicionales para proteger a todo el personal.

Finalmente, reiteró que el objetivo es reforzar la prevención y garantizar la salud de los empleados municipales, especialmente de aquellos que diariamente interactúan con la población.