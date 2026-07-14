Tormenta inunda Ciudad Acuña; reportan cuatro pulgadas de lluvia y activan refugios

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.– Una fuerte tormenta registrada la mañana de este martes dejó al menos cuatro pulgadas de lluvia acumulada en Ciudad Acuña, lo que provocó inundaciones en vialidades, limitó la circulación vehicular y motivó la activación de centros comunitarios para atender a la población.

La movilización de las autoridades comenzó alrededor de las 10:00 horas, cuando inició la intensa lluvia que afectó distintos sectores de la ciudad.

Impacto en la comunidad

Entre las principales afectaciones se reportaron vialidades y vados anegados, situación que restringió el paso de automovilistas en diversos puntos y generó complicaciones en la movilidad.

De acuerdo con la información disponible, la acumulación de agua alcanzó al menos cuatro pulgadas y el nivel permaneció elevado durante varias horas, mientras disminuía el flujo de los escurrimientos.

Acciones de la autoridad

Asimismo, tras los reportes recibidos por elementos de Protección Civil sobre la necesidad de brindar apoyo a la población, fueron activados centros comunitarios para atender a las personas que lo requirieran.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar cruzar calles inundadas, respetar los cierres preventivos y mantenerse atenta a los avisos oficiales mientras continúan las labores de monitoreo.