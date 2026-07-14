Muere niña de 4 años tras choque entre automóvil y motocicleta en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA.– Una menor de aproximadamente 4 años perdió la vida y sus padres resultaron lesionados durante un accidente vial registrado la madrugada de este martes sobre el libramiento Emilio Mendoza Cisneros, a la altura del fraccionamiento Los Reales, en el cruce con la calle Real Mazapil.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la información disponible, un automóvil Ford Focus modelo 2008, color negro, presuntamente se atravesó al paso de una familia que viajaba en una motocicleta.

El vehículo era conducido por Carlos Ulises Argumedo Rodríguez, de 23 años, mientras que la motocicleta, una Vento Sport modelo 2023, color blanco, era manejada por Juan Godínez Armendáriz, de 26 años.

A consecuencia del impacto, los padres de la menor resultaron lesionados, mientras que la niña, identificada como Ema, de aproximadamente 4 años, perdió la vida en el lugar.

Acciones de la autoridad

Según la información proporcionada por las autoridades, la menor no portaba equipo de protección al momento del accidente. Asimismo, se informó que el conductor del automóvil presuntamente se dio a la fuga tras el percance, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para localizarlo y deslindar responsabilidades.