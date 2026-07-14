Centro de Bienestar Animal rescata a "Chimichurris"; será intervenida por tumores

Atendiendo el llamado de las personas que durante años han cuidado de Chimichurris, la conocida perrita de la Plaza Alonso de León, personal del Centro de Bienestar Animal de Monclova, encabezado por su directora Aniela Flores, acudió este lunes para trasladarla a las instalaciones y brindarle la atención médica que requiere.

Con el consentimiento de quienes se encargan de su cuidado diario, la canina fue sometida a una valoración veterinaria, donde se confirmó que, a pesar de encontrarse en buenas condiciones generales de salud, presenta dos tumoraciones que requieren atención especializada.

De acuerdo con el diagnóstico inicial, Chimichurris, de entre 10 y 12 años de edad, está esterilizada, libre de ectoparásitos como garrapatas y pulgas, y su temperatura corporal se encuentra dentro de los parámetros normales.

Sin embargo, los médicos detectaron un tumor en una de sus glándulas mamarias y otro en la zona perineal.

Ante esta situación, será sometida a una intervención quirúrgica para extraer muestras de ambas tumoraciones, las cuales serán enviadas a estudios de patología con el fin de determinar su origen y definir el tratamiento más adecuado para mejorar su calidad de vida.

Por lo pronto, la perrita permanecerá bajo resguardo en el Centro de Bienestar Animal, donde recibirá atención médica, alimentación y vigilancia permanente mientras continúa su proceso de evaluación.

Las autoridades municipales informaron que ya mantienen comunicación con las personas que durante años han procurado a Chimichurris, quienes coincidieron en que se hará todo lo necesario para que la perrita pueda recuperarse.

Chimichurris es ampliamente conocida entre los lavacoches y comerciantes de la Plaza Alonso de León, donde se ha convertido en parte del paisaje cotidiano.

En días recientes conmovió a la ciudadanía al ser identificada como una de las compañeras inseparables de El Manotas, el hombre en situación de calle que falleció el pasado viernes en la Plaza Principal.