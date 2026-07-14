Detienen a Ramiro N en Estados Unidos por feminicidio en Monclova

MONCLOVA, COAH.– El probable responsable del feminicidio ocurrido en la colonia Del Río fue detenido en Estados Unidos y permanece bajo custodia de autoridades migratorias de ese país, confirmó el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

El funcionario informó que Ramiro N fue arrestado en Sherman, Texas, luego de una investigación coordinada entre autoridades estatales, federales y agencias estadounidenses.

"En Coahuila el que la hace la paga, y es un mensaje para todos aquellos que quieran delinquir contra la tranquilidad de las familias que viven en Coahuila", declaró el Fiscal.

Explicó que, tras tener conocimiento de los hechos, la autoridad ministerial implementó diversos cercos de vigilancia y desplegó labores de búsqueda mediante trabajo de inteligencia de campo y tecnológica.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el sospechoso huyó en su vehículo y cruzó la frontera norte hacia Estados Unidos.

Fernández Montañez destacó la coordinación con distintas corporaciones norteamericanas para lograr su localización y captura.

"Es una muestra de la coordinación entre autoridades estatales, federales y norteamericanas. Estuvimos en contacto directo con agencias de Estados Unidos y teníamos información de que esta persona había cruzado la frontera norte", señaló.

Indicó que el detenido ya se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses en el área de Dallas, mientras se realizan los procedimientos correspondientes para su entrega a México.

"Haremos los trámites ante las autoridades internacionales, a través de la Fiscalía General de la República", precisó.

El Fiscal estimó que en las próximas horas el detenido podría ser puesto a disposición de las autoridades coahuilenses para continuar con el proceso judicial.

Asimismo, informó que la Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación por feminicidio y que continúan las diligencias para integrar plenamente el expediente y determinar el móvil del crimen.

Según las investigaciones realizadas hasta el momento, todos los indicios apuntan a que el presunto responsable habría actuado solo.