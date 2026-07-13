Luto en Ciudad Acuña tras accidente que cobró la vida de una niña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– La noche de este lunes se vistió de luto tras un fatídico percance vehicular en el libramiento Emilio Mendoza Cisneros, el cual cobró la vida de una pequeña de aproximadamente 2 a 3 años de edad.

El siniestro ocurrió en una de las arterias viales más transitadas de la localidad. Según las indagatorias iniciales, la infante se trasladaba en una motocicleta acompañada por una pareja (un hombre y una mujer). La marcha del vehículo de dos ruedas se vio trágicamente interrumpida cuando un coche gris se incorporó de forma intempestiva a la vialidad, desencadenando la fuerte colisión.

Paramédicos y rescatistas se desplazaron de inmediato al sitio del reporte para brindar los primeros auxilios. Desafortunadamente, al revisar a la niña, los técnicos en urgencias médicas determinaron que ya había fallecido debido a la gravedad del impacto. Por su parte, los dos adultos sobrevivientes recibieron atención médica en el lugar, aunque las autoridades locales aún no han emitido un reporte detallado sobre su estado de salud actual.

Nota de seguridad: El libramiento Emilio Mendoza Cisneros se ha consolidado como un punto crítico debido a la alta incidencia de accidentes viales recientes, afectando de manera recurrente a motociclistas.

Efectivos de Tránsito y Seguridad Pública resguardaron la escena del accidente para permitir que los peritos de la Fiscalía realicen el levantamiento de pruebas. El objetivo de las diligencias es recrear la mecánica del choque y deslindar las responsabilidades legales correspondientes entre los conductores.

Hasta el momento, la identidad de la víctima menor de edad y la de sus acompañantes se mantienen bajo reserva. Se prevé que las dependencias oficiales compartan más detalles conforme avancen las investigaciones en las próximas horas.