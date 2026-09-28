Van por más cámaras y nuevas unidades

MONCLOVA, COAH. - La Región Centro reforzará su infraestructura de seguridad con nuevas unidades y tecnología de videovigilancia, con una meta de más de mil 500 cámaras para 2027, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El alcalde adelantó que desde este año se adquirirán nuevas unidades para fortalecer la corporación municipal y que al cierre de 2026 se contará con más de seis vehículos.

Agregó que también se contempla la incorporación de unidades estatales, mientras que para 2027 continuarán las inversiones en vehículos, salarios, capacitación y tecnología.

Fortalecimiento de la seguridad en Monclova

En materia de videovigilancia, Villarreal Pérez señaló que Monclova recibió la administración con 40 cámaras urbanas y cerrará 2026 con más de 600 cámaras municipales.

Para 2027, dijo, se pretende cerrar con más de mil cámaras municipales y estatales únicamente en Monclova.

En el ámbito regional, explicó que se contempla una meta superior a mil 500 cámaras para 2027. "¿Qué significa? Pues bueno, un cambio total en el modelo de seguridad regional en el cual nos sumamos todos los alcaldes, en el cual se invierte para bien de nuestras familias", señaló.

Inversión y colaboración municipal

Villarreal Pérez sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad requiere que los municipios participen mediante inversiones constantes y no solamente con su participación en el Consejo Estatal de Seguridad.

"Es no sumarse nada más de papel, no nada más de ir cada diciembre a firmar el Consejo Estatal de Seguridad, sino sumarnos con inversión y sumarnos con esa inversión constante en todos los pilares del modelo de seguridad del Gobernador Manolo Jiménez", afirmó.

Añadió que cada municipio y la región deben hacer lo propio para contribuir al fortalecimiento del modelo de seguridad estatal.