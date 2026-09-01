Fuga de gas provoca evacuaciones y moviliza a cuerpos de emergencia en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.— Una fuga de gas provocó temor entre ciudadanos y obligó a evacuar a estudiantes y personas de cadenas comerciales, luego de que una tubería fuera presuntamente dañada durante trabajos con maquinaria.

Los hechos ocurrieron sobre el Libramiento José de las Fuentes Rodríguez, en el cruce con el Libramiento Emilio Mendoza, donde se esparció rápidamente un fuerte olor a gas.

De manera extraoficial, se dio a conocer que la tubería habría resultado dañada durante los trabajos con maquinaria, lo que generó la fuga.

Ante el riesgo, comenzaron las evacuaciones de estudiantes de planteles cercanos y de personas que se encontraban en las cadenas comerciales de la zona.

Elementos de Protección Civil y Bomberos trabajaron para contener la fuga, labores que se prolongaron cerca de seis horas.

Las calles del sector fueron cerradas para evitar el acercamiento de ciudadanos y el ingreso de vehículos, mientras se realizaban los trabajos para controlar la situación.