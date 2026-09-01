Cateo en Saltillo: Detienen a dos en presunta casa de citas

SALTILLO, COAH.- Un hombre y una mujer fueron detenidos durante un cateo realizado en la colonia Valle de San Agustín, como parte de una investigación por un posible caso de trata de personas.

¿Cómo ocurrió el cateo?

La diligencia se efectuó en un inmueble ubicado sobre la calle El Abra, luego de que autoridades obtuvieran información relacionada con la denuncia de una joven atendida en el Hospital General.

La mujer declaró que presuntamente había permanecido retenida contra su voluntad en el inmueble, utilizado aparentemente como casa de masajes, donde mujeres serían obligadas a ofrecer servicios sexuales.

A partir de la información proporcionada, las autoridades ubicaron el domicilio y obtuvieron una orden de cateo para ingresar al inmueble.

Acciones de la autoridad

En el operativo participaron elementos del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, con apoyo del Ejército y la Policía Estatal.

Durante la diligencia fueron asegurados un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Peritos de la Fiscalía también acudieron al inmueble para localizar, asegurar y documentar posibles evidencias relacionadas con el caso.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer qué ocurrió dentro del domicilio, determinar si existen más posibles víctimas y conocer la participación de otras personas posiblemente relacionadas con los hechos.