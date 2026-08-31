Más de 70 mil alumnos regresan a clases en Coahuila: ciclo escolar 2026-2027

Más de 70 mil alumnos de educación básica regresaron este lunes a las aulas en alrededor de 400 planteles de la región Centro, con el arranque del ciclo escolar 2026-2027.

Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos, informó que el inicio de clases se realizó de manera simultánea en los 38 municipios del estado, aunque durante el día se verificaría si algún plantel enfrentaba algún inconveniente para recibir a los estudiantes.

Señaló que, hasta ese momento, no existía información oficial sobre escuelas que no hubieran iniciado actividades, luego de que en redes sociales circularan reportes relacionados con posibles fallas eléctricas.

Explicó que, en caso de presentarse alguna afectación, se analizarían alternativas como clases a distancia o ajustes en los horarios, dependiendo de cada situación.

El funcionario indicó que durante el periodo previo al regreso a clases se atendieron dos o tres escuelas que fueron vandalizadas, con trabajos e inversión necesarios para que pudieran iniciar normalmente el ciclo escolar.

Además del regreso a las aulas, se contempla la entrega de paquetes escolares, libros y minisplits como parte de los apoyos para los planteles educativos.

González deseó a los estudiantes un buen inicio de ciclo y los llamó a poner todo su esfuerzo en sus estudios.

También destacó la importancia de que padres de familia, Secretaría de Educación, Gobierno del Estado y municipios trabajen de manera coordinada.

El director de Servicios Educativos precisó que la cifra de alumnos podría ajustarse durante esta semana, debido a que todavía se está actualizando el registro de estudiantes que efectivamente regresaron a clases.

Respecto a las escuelas que pudieran trabajar en línea, señaló que hasta ese momento no había información oficial y que sería durante el transcurso del día cuando se conocería si algún plantel tuvo que modificar su regreso por algún inconveniente.