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Coahuila

Carlos Villarreal impulsa capacitación laboral para jóvenes en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez enfatiza la necesidad de una formación más completa para los jóvenes, que incluya idiomas y habilidades técnicas.

Por Carolina Salomón - 31 agosto, 2026 - 08:14 p.m.
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      Preparar a los jóvenes para las nuevas exigencias del mercado laboral es uno de los objetivos que busca impulsar el Gobierno Municipal de Monclova, mediante una mayor coordinación entre universidades y empresas.

      El alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que la formación de los estudiantes debe ir más allá de una carrera profesional, al incorporar idiomas, cursos y nuevas habilidades que les permitan responder a las necesidades de la industria.

      Explicó que las instituciones educativas, la iniciativa privada y los gobiernos estatal y municipal deben trabajar de manera conjunta para fortalecer las capacidades técnicas de los jóvenes y generar mejores oportunidades laborales en Monclova y la región.

       

      Villarreal Pérez destacó que algunas universidades ya trabajan a la par de los avances tecnológicos, pero consideró necesario mantener ese ritmo para impulsar nuevos procesos y tecnologías que también puedan ser aprovechados por el sector productivo.

      El alcalde señaló que una preparación más completa también puede contribuir a atraer empresas de otros sectores, al contar con jóvenes capacitados para incorporarse a nuevas áreas de trabajo.

       

      Añadió que el desarrollo de idiomas y otras habilidades debe complementar la carrera que cursan los estudiantes, con el propósito de fortalecer su currículum y ampliar sus posibilidades de acceder a las oportunidades laborales que se han generado y las que seguirán llegando.

      Por ello, destacó la importancia de establecer planes de estudio integrales que incluyan capacitación técnica y respondan a lo que actualmente demanda la industria.

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