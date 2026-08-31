CFE no restablece energía: alumnos de la Escuela Cuauhtémoc sin clases

El regreso a clases de 320 alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, en la colonia Obrera Norte, se retrasó debido a una falla eléctrica que mantiene al plantel sin energía.

El problema fue detectado desde el pasado jueves, cuando una sobrecarga de voltaje provocó una pequeña explosión en una caja distribuidora de corriente y ocasionó daños en el sistema eléctrico de la escuela.

Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó el cambio de la caja dañada desde el pasado sábado, el suministro no ha sido restablecido y las instalaciones continúan sin energía.

Durante un recorrido realizado este lunes, se constató que las cuchillas que conectan al transformador permanecen sin suministro, mientras se llevan a cabo trabajos para localizar y corregir la falla de origen.

De acuerdo con la información proporcionada en el plantel, la avería podría estar relacionada con una línea que se sobrecalentó y posteriormente explotó, provocando daños en el medidor y afectando el suministro eléctrico.

Ante esta situación, los estudiantes que este lunes debían regresar a las aulas podrían permanecer hasta 10 días más sin clases presenciales, mientras concluyen los trabajos necesarios para restablecer el servicio.

La problemática ya fue comunicada al profesor Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro, quien tiene conocimiento de la situación que enfrenta el plantel.

Mientras se resuelve la falla, padres de familia y alumnos deberán esperar para conocer la fecha en que podrán regresar a las aulas, una vez que la escuela cuente nuevamente con las condiciones necesarias para recibir a los estudiantes.