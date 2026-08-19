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Coahuila

Refuerzan acciones contra el dengue en municipios y ejidos de la región

El sector salud ha reforzado las medidas preventivas para combatir el dengue en Ciudad Acuña, Coahuila, a través de fumigación y descacharrización.

Por Angel Garcia - 19 agosto, 2026 - 03:41 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. – El sector salud intensificó las acciones de prevención contra el dengue en municipios y ejidos de la región, mediante trabajos de fumigación y descacharrización.

      Acciones de la autoridad

      El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Humberto Cantú, destacó que se ha mantenido una coordinación con los alcaldes de los municipios para reforzar las labores de prevención y combatir la proliferación del mosquito transmisor.

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      Señaló que las acciones de fumigación ya concluyeron en todos los municipios y ejidos de la región.

      Detalles confirmados

      Cantú agregó que el combate al dengue también incluye trabajos de descacharrización, con el objetivo de lograr una mayor eficacia de los químicos utilizados durante las fumigaciones y reducir los posibles criaderos de mosquitos.

      El funcionario indicó que continuarán las jornadas de fumigación como parte de las acciones preventivas ante la próxima temporada, cuando podrían generarse condiciones favorables para la proliferación de mosquitos.

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