Intentaba sustraer a su hija a la fuerza y terminó lesionada por su actual pareja

Una mujer resultó lesionada durante un enfrentamiento familiar, luego de que, de acuerdo con la versión de los familiares del padre de la menor, intentara llevársela por la fuerza y su actual pareja presuntamente agrediera al abuelo de la niña.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer habría llegado a bordo de un vehículo acompañada de su actual pareja, con la intención de llevarse a la menor.

Ante esta situación, familiares solicitaron la intervención de las autoridades y acudieron al lugar para tratar de impedir que la niña fuera retirada.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer llegó con su pareja para llevarse a la menor, generando un enfrentamiento.

Según el testimonio difundido por la familia, el abuelo de la menor fue agredido físicamente por Daniel Saldaña Flores, actual pareja de la mujer.

Durante el enfrentamiento, presuntamente tomó un bloque y lo lanzó en dirección al adulto mayor, quien logró esquivarlo. El objeto terminó impactando a la mujer, quien resultó lesionada durante el incidente.

La familia asegura contar con videos de cámaras de vigilancia de la zona, además de más de ocho testigos que habrían presenciado los hechos, evidencias que, afirmó, ya forman parte del proceso legal iniciado ante las autoridades.

La familia del padre de la niña asegura tener videos y testigos que respaldan su versión de los hechos.

Los familiares también rechazaron señalamientos realizados contra Ricardo Adalberto Rodríguez, padre del menor, al asegurar que nunca ha agredido físicamente a su expareja.

Asimismo, señalaron que el conflicto familiar no es reciente y que existen antecedentes de acusaciones y enfrentamientos entre ambas partes, por lo que decidieron hacer pública su postura ante la difusión de versiones que, consideran, no corresponden con lo ocurrido.

El abuelo de la menor fue agredido por Daniel Saldaña, quien lanzó un bloque durante el incidente.

Respecto a los menores, la familia del padre afirmó contar con evidencias que serán presentadas ante las autoridades y sostuvo que existen situaciones que deberán ser valoradas por las instancias correspondientes para determinar con quién deben permanecer.

La familia manifestó que evitará publicar los videos y demás pruebas para no interferir con el proceso legal y reiteró que será la autoridad competente la encargada de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.