América N, menor de edad, llega al hospital y revela embarazo

Una niña de 12 años, estudiante de primaria y residente de Múzquiz, fue atendida en el Hospital General de ese municipio por un padecimiento distinto, pero durante la valoración médica se descubrió que cursaba un embarazo de casi ocho meses.

Detalles confirmados

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, confirmó el caso y señaló que la menor, identificada como América N, vive con su madre. Tras detectar el avanzado estado de gestación, el personal médico dio aviso a las autoridades correspondientes, y el caso fue canalizado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) y al Ministerio Público.

Acciones de la autoridad

Ambas instancias quedaron a cargo del seguimiento del caso y de las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el embarazo y determinar las medidas de protección necesarias para la menor.