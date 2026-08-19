Genera inconformidad arresto domiciliario para menor acusado de matar gatos en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Luego de la primera etapa del juicio contra el menor señalado por la muerte de varios felinos, un juez determinó que permanezca bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico.

El menor deberá permanecer en su vivienda mientras es nuevamente citado por la autoridad judicial, como parte de la continuación del proceso legal.

Ciudadanos exigen justicia

La resolución generó inconformidad entre ciudadanos, quienes esperaban medidas más severas ante los hechos.

Ante la decisión, ciudadanos realizaron una manifestación afuera de la Fiscalía General de Justicia para exigir justicia por los animales.

Detalles del proceso judicial

Durante la protesta, el delegado explicó que el proceso continúa y que se espera una segunda audiencia, en la que podrían presentarse más pruebas y tomarse una nueva determinación sobre el caso.