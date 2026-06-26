Contactanos
Coahuila

Joven acuñesne se une a Rayados; reportará con la Sub 15 en Monterrey

El futbolista Alexis Emiliano Rodríguez se integra al equipo Sub 15 de Rayados de Monterrey tras exitoso proceso de visorias.

Por Angel Garcia - 26 junio, 2026 - 11:02 a.m.
Joven acuñesne se une a Rayados; reportará con la Sub 15 en Monterrey
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH.– El futbolista acuñense Alexis Emiliano Rodríguez reportará esta semana con Rayados de Monterrey para integrarse de manera oficial a la categoría Sub 15, luego de completar con éxito su proceso de visorias y firmar con la institución regiomontana.

      Después de un año de evaluaciones y estancias en Monterrey, el joven consiguió incorporarse al club, donde competirá en la liga mexicana correspondiente a su categoría.

      Placeholder

      Integración al equipo

      Rodríguez se presentará este miércoles en El Barrial, centro de entrenamiento de Rayados, para continuar con su proceso de integración al equipo e iniciar esta nueva etapa en su formación deportiva.

      Objetivos a futuro

      El objetivo del futbolista es consolidarse en las fuerzas básicas del club y, a futuro, debutar con el primer equipo para cumplir el sueño de llegar al máximo circuito del futbol mexicano.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados