Joven acuñesne se une a Rayados; reportará con la Sub 15 en Monterrey

CIUDAD ACUÑA, COAH.– El futbolista acuñense Alexis Emiliano Rodríguez reportará esta semana con Rayados de Monterrey para integrarse de manera oficial a la categoría Sub 15, luego de completar con éxito su proceso de visorias y firmar con la institución regiomontana.

Después de un año de evaluaciones y estancias en Monterrey, el joven consiguió incorporarse al club, donde competirá en la liga mexicana correspondiente a su categoría.

Integración al equipo

Rodríguez se presentará este miércoles en El Barrial, centro de entrenamiento de Rayados, para continuar con su proceso de integración al equipo e iniciar esta nueva etapa en su formación deportiva.

Objetivos a futuro

El objetivo del futbolista es consolidarse en las fuerzas básicas del club y, a futuro, debutar con el primer equipo para cumplir el sueño de llegar al máximo circuito del futbol mexicano.