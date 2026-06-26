Joven acuñesne se une a Rayados; reportará con la Sub 15 en Monterrey
El futbolista Alexis Emiliano Rodríguez se integra al equipo Sub 15 de Rayados de Monterrey tras exitoso proceso de visorias.
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CIUDAD ACUÑA, COAH.– El futbolista acuñense Alexis Emiliano Rodríguez reportará esta semana con Rayados de Monterrey para integrarse de manera oficial a la categoría Sub 15, luego de completar con éxito su proceso de visorias y firmar con la institución regiomontana.
Después de un año de evaluaciones y estancias en Monterrey, el joven consiguió incorporarse al club, donde competirá en la liga mexicana correspondiente a su categoría.
Integración al equipo
Rodríguez se presentará este miércoles en El Barrial, centro de entrenamiento de Rayados, para continuar con su proceso de integración al equipo e iniciar esta nueva etapa en su formación deportiva.
Objetivos a futuro
El objetivo del futbolista es consolidarse en las fuerzas básicas del club y, a futuro, debutar con el primer equipo para cumplir el sueño de llegar al máximo circuito del futbol mexicano.