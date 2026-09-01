Ganaderos de Coahuila esperan reapertura de la frontera para exportar ganado

Ciudad Acuña, Coahuila.— Ganaderos de Coahuila mantienen la expectativa ante la posibilidad de que la frontera local sea incluida en la tercera etapa de apertura para la exportación de ganado.

¿Qué declaró Homero Amezcua sobre la apertura?

Homero Amezcua, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, señaló que es importante que los productores se mantengan preparados ante una eventual reapertura de la frontera.

Detalles sobre la apertura de frontera

Explicó que, si el proceso continúa avanzando de manera positiva, la tercera etapa de apertura correspondería a la frontera local. Se estima que esta apertura podría concretarse en noviembre, fecha que coincidiría con el periodo de destete, lo que permitiría enviar ganado al extranjero.

Coahuila exporta cerca de 60 mil cabezas de ganado. Además, se evalúa que el estado de Durango pudiera cruzar alrededor de 200 mil cabezas, al igual que Tamaulipas.

Los productores esperan que el proceso avance favorablemente y genere mejores condiciones para el mercado ganadero, así como nuevas oportunidades para la comercialización del ganado.