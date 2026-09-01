Juicio de Lindsay Clancy: madre acusada de estrangulamiento en Plymouth

El juicio contra Lindsay Clancy, la exenfermera de Massachusetts acusada de estrangular a sus tres pequeños hijos en enero de 2023, ha entrado en su etapa final con el inicio de las deliberaciones por parte del jurado en la corte de Plymouth. El procedimiento penal ha captado la atención del público internacional y reabierto la discusión sobre la salud mental posparto.

Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar ubicado en la localidad de Duxbury. De acuerdo con las pruebas presentadas durante las audiencias, Clancy aprovechó un momento en que su esposo salió a realizar unas compras para atacar a sus hijos Cora, de cinco años, Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses. Tras el estrangulamiento de los menores, la mujer intentó quitarse la vida al lanzarse desde una ventana del segundo piso, hecho que le ocasionó una lesión medular permanente.

Detalles confirmados

La defensa legal de la acusada sostiene que la mujer sufría de psicosis posparto severa al momento del crimen. El equipo de abogados argumenta que el estado de salud de Clancy se deterioró debido a un tratamiento médico inadecuado y a la interacción de múltiples fármacos psiquiátricos recetados durante los meses previos. Por su parte, la fiscalía sostiene que la procesada mantenía la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y cuestiona las alegaciones sobre alucinaciones auditivas.

Acciones de la autoridad

El esposo de la procesada interpuso además una demanda civil contra diversos profesionales de la salud e instituciones médicas por negligencia en el diagnóstico y manejo del cuadro psiquiátrico de su cónyuge. El caso continúa acumulando comentarios y debate en redes sociales, donde se analiza tanto la responsabilidad penal de la acusada como los alcances del sistema de salud ante afecciones mentales severas tras la maternidad.

De ser hallada culpable de los cargos de homicidio en primer grado, Lindsay Clancy podría enfrentar una pena de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. En caso de que el tribunal la declare no responsable por causa de enajenación mental, la imputada sería canalizada a un hospital psiquiátrico de forma indefinida hasta que las autoridades determinen que no representa un riesgo para la sociedad.