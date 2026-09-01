Huerta de Manzanares cierra acceso a campos de lavanda en Arteaga

La administración de la Huerta de Manzanares anunció la suspensión temporal del acceso al público a sus campos de lavanda en el municipio de Arteaga, Coahuila. La decisión responde a los daños ocasionados por diversos visitantes a las plantaciones y a la alteración del entorno natural del predio.

El espacio agroturístico, ubicado en la comunidad de Los Lirios, emitió un comunicado oficial en el que detalló que durante los últimos recorridos se detectó el arranque intencional de flores y matas por parte de los asistentes. Las autoridades del lugar señalaron que estas acciones irrumpen en el desarrollo agrícola de la vegetación y dañan el ciclo de polinización de las abejas de la zona.

Los encargados del lugar puntualizaron que la lavanda representa un cultivo vivo que requiere meses de trabajo especializado y que funciona como fuente de alimento para especies polinizadoras. En el informe explicaron que, aunque la medida frena la actividad turística, resulta indispensable para garantizar la preservación del ecosistema local y la protección de los cultivos.

La Huerta de Manzanares destaca en la región de la Sierra de Arteaga como un atractivo de recolección agrícola que alberga también variedades de manzanos, cerezos, membrillos y viñedos. La empresa no precisó una fecha estimada para la reapertura de los campos, supeditando la reanudación de los recorridos a la recuperación de las áreas verdes afectadas.