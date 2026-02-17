Contactanos
Coahuila

Cae premio mayor en Ciudad Acuña; boleto ganador fue vendido en la frontera

La entrega del premio mayor se realizará en las próximas semanas, siguiendo los procedimientos establecidos por la Lotería Nacional.

Por Angel Garcia - 17 febrero, 2026 - 11:33 a.m.
      Ciudad Acuña.– La suerte sonrió a esta frontera luego de que el número 27814 resultara ganador del premio mayor de la Lotería Nacional, billete que fue vendido en Ciudad Acuña.

      El resultado se dio a conocer durante la madrugada del lunes, cuando se confirmó que el boleto premiado había sido adquirido en esta ciudad, convirtiendo a un acuñense en nuevo millonario.

      Hasta el momento, la identidad de la persona ganadora se mantiene en el anonimato. Se espera que en los próximos días pueda revelarse quién es el afortunado o, en su caso, que decida conservar la discreción.

      La Lotería Nacional y su impacto en la comunidad

      De acuerdo con la información oficial, la entrega del premio se realizará en las próximas semanas, una vez que se cumplan los procedimientos establecidos por la institución.

      Mientras tanto, la noticia ha generado expectativa entre la comunidad, que se mantiene atenta para conocer si el nuevo millonario hará pública su identidad o preferirá mantener en reserva el golpe de suerte que cambió su vida.

