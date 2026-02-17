IEEA lleva educación gratuita a colonias de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– El Instituto Estatal de Educación para los Adultos puso en marcha en esta frontera su programa estatal en colonias, con el objetivo de fomentar el acceso a la educación entre jóvenes y adultos que no han concluido sus estudios básicos.

Durante 2026 fue reactivada la estrategia "Del escritorio al territorio", mediante la cual personal del instituto recorre distintos sectores de la ciudad para acercar información y servicios directamente a los hogares.

La coordinadora del IEEA en Acuña, Brenda Martínez, señaló que este esquema será fundamental para incrementar el número de personas que retomen o concluyan su preparación académica, al facilitarles el acceso sin necesidad de acudir a oficinas.

Explicó que la prioridad es que la ciudadanía cuente con información clara y cercana, especialmente quienes por cuestiones laborales o personales no pueden trasladarse a las instalaciones del instituto.

"Es una educación gratuita y lo único que tienen que hacer es abrirnos la puerta de su hogar, donde les explicamos cómo pueden estudiar y prepararse", expresó.

La funcionaria subrayó que no bajarán la guardia en el trabajo territorial y que la meta para este año es lograr que más personas se integren a los programas educativos, fortaleciendo así el desarrollo social en Ciudad Acuña.