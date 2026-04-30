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Coahuila

Ganaderos de Acuña enfrentan retos y buscan soluciones para sostener su producción

Sequía y abigeato centran preocupaciones en asamblea con autoridades estatales.

Por Angel Garcia - 30 abril, 2026 - 10:31 a.m.
Ganaderos de Acuña enfrentan retos y buscan soluciones para sostener su producción
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Ganaderos de la región llevaron a cabo una asamblea de trabajo en la que analizaron las principales problemáticas que enfrenta el sector, así como las estrategias para mantener su actividad productiva.

      ¿Qué temas se abordaron en la asamblea?

      Durante la reunión se abordaron temas prioritarios como la falta de agua y el abigeato, situaciones que continúan generando incertidumbre entre los productores.

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      Compromiso del gobernador

      El encuentro contó con la presencia del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, quien reiteró el compromiso de su administración para seguir respaldando al sector ganadero.

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      Estrategias para la sustentabilidad

      Los asistentes coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo constante con los distintos niveles de gobierno, a fin de impulsar acciones que permitan garantizar la sustentabilidad de la actividad.

      Pese a los retos, los ganaderos señalaron que no han disminuido su trabajo y buscan alternativas para enfrentar las condiciones actuales.

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