Gradúan a 13 personas en el Albergue Legado de Corazón

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un total de 13 personas integrantes del Albergue Legado de Corazón concluyeron sus estudios de educación básica, como parte de una iniciativa impulsada por el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).

Brenda Martínez, coordinadora del IEEA, informó que dos personas concluyeron sus estudios de primaria, mientras que otras 11 lograron graduarse de secundaria, como resultado de su participación en este programa educativo.

La funcionaria destacó que esta es la primera generación del albergue que tiene acceso a esta iniciativa, la cual busca brindar oportunidades de formación académica a quienes desean continuar con sus estudios.

Asimismo, señaló que la educación es fundamental para las personas, ya que les proporciona herramientas para superarse, ampliar sus oportunidades y continuar con su preparación académica.

Con esta graduación, los integrantes del Albergue Legado de Corazón concluyeron una etapa de su formación educativa, al obtener los conocimientos correspondientes a los niveles de primaria y secundaria mediante el respaldo del IEEA.