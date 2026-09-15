PRONNIF sigue el caso de un niño de ocho años en Las Flores

La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia mantiene bajo seguimiento el caso del niño de ocho años localizado en la colonia Las Flores, luego de que ya ha sido atendido por la dependencia por conductas similares.

Martha Herrera, subprocuradora de la PRONNIF, informó que el menor cuenta con un expediente en la dependencia y ha estado en diversas ocasiones en un centro de asistencia social, del cual también se retiraba. "Este es un caso ya conocido por nosotros, por los medios de comunicación, es un niño que ya tenemos expediente".

Explicó que el menor presenta la necesidad de un diagnóstico psicológico y psiquiátrico, proceso que se ha complicado para sus familiares debido a la falta de especialistas en la región Centro. Herrera señaló que nuevamente se registró una conducta en la que el niño se sustrajo del domicilio; sin embargo, aclaró que PRONNIF no ha detectado vulneraciones dentro de su entorno familiar.

Ante esta situación, PRONNIF continúa gestionando que el menor sea canalizado a Saltillo para recibir atención médica especializada. La dependencia también busca apoyo del sector salud para facilitar el traslado de la familia. Incluso se ha contemplado el respaldo de instituciones que puedan apoyar con los traslados cuando sea necesario, mientras continúa el seguimiento del caso.

El nuevo episodio ocurrió cuando una trabajadora de una tienda de conveniencia de la colonia Las Flores encontró al menor solo en el estacionamiento y solicitó apoyo a las autoridades. La subprocuradora aclaró que, tras este incidente, el menor regresó con su familia y no permaneció bajo resguardo de PRONNIF. La dependencia continuará con el seguimiento y las gestiones para que el niño pueda recibir la valoración especializada que requiere.