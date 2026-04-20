Investigan presunto abuso de menor en guardería de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades mantienen bajo investigación un presunto caso de abuso contra un menor, el cual ha sido difundido a través de redes sociales y ha generado preocupación entre la población.

De manera extraoficial, se señala que la víctima, de 1 año y 8 meses de edad, habría sufrido abuso en una guardería de la localidad, en hechos que presuntamente ocurrieron a principios del mes de abril.

La madre del menor presentó una denuncia anónima tras detectar lesiones en su hijo.

La situación salió a la luz luego de que la madre llevara al menor a un centro de salud debido a un sangrado, donde se detectaron lesiones, lo que derivó en la posible denuncia del caso.

Trascendió que la madre habría acudido de forma anónima a presentar la denuncia correspondiente, mientras se espera que las autoridades avancen en la integración de la carpeta de investigación.

Las autoridades buscan reforzar la protección en guarderías tras el incidente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre resultados concretos, por lo que se mantiene la expectativa de que se esclarezcan los hechos y se proceda en contra de quien resulte responsable.

El caso ha generado preocupación en la comunidad de Ciudad Acuña.

Ante este tipo de situaciones, autoridades buscan reforzar medidas de protección y vigilancia en espacios destinados al cuidado de menores.