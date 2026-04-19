Siguen fraudes con vehículos extranjeros

Organizaciones dedicadas al registro de vehículos de procedencia extranjera advirtieron sobre la operación de agrupaciones no autorizadas que expiden placas metálicas, lo cual está prohibido por la ley y representa un riesgo para los propietarios.

Mario Garza Pérez, coordinador regional del Frente Cardenista, señaló que si bien existen asociaciones legalmente constituidas que apoyan a los ciudadanos con el registro de sus unidades, ninguna puede expedir placas de lámina, ya que esto corresponde únicamente a las autoridades.

El representante advirtió que se ha detectado a grupos como UCD, Onappafa y otras organizaciones están otorgando este tipo de láminas, lo cual constituye un delito y riesgo el patrimonio de los ciudadanos.

"Nosotros somos una organización legalmente constituida para proteger el patrimonio de la gente, entregamos distintivos y registros a nombre de los propietarios, trabajando con autoridades en temas de seguridad, pero no expedimos placas metálicas, porque eso es un delito en Coahuila y en todo México".

Señaló que como organismos otorgan placas de plástico y engomados, ya que sólo el Gobierno puede emitir placas oficiales o metálicas.

Expuso que los conductores que portan estas placas se exponen a problemas legales, principalmente al circular fuera de la ciudad, en donde pueden enfrentar sanciones o el aseguramiento del vehículo.

Garza Pérez subrayó que algunas agrupaciones lucran con la necesidad de regularizar unidades, sin ofrecer certeza jurídica a los propietarios, por lo que llamó a la población a no arriesgar su patrimonio.

"Que no se arriesguen ni pongan en peligro su patrimonio. Es importante acudir con organizaciones reconocidas que realmente apoyen a sus miembros", indicó.