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Coahuila

Siguen fraudes con vehículos extranjeros

Los propietarios de vehículos con placas ilegales enfrentan sanciones y problemas legales.

Por Gerardo Martínez - 19 abril, 2026 - 09:42 p.m.
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      Organizaciones dedicadas al registro de vehículos de procedencia extranjera advirtieron sobre la operación de agrupaciones no autorizadas que expiden placas metálicas, lo cual está prohibido por la ley y representa un riesgo para los propietarios.

      Mario Garza Pérez, coordinador regional del Frente Cardenista, señaló que si bien existen asociaciones legalmente constituidas que apoyan a los ciudadanos con el registro de sus unidades, ninguna puede expedir placas de lámina, ya que esto corresponde únicamente a las autoridades.

      El representante advirtió que se ha detectado a grupos como UCD, Onappafa y otras organizaciones están otorgando este tipo de láminas, lo cual constituye un delito y riesgo el patrimonio de los ciudadanos.

      "Nosotros somos una organización legalmente constituida para proteger el patrimonio de la gente, entregamos distintivos y registros a nombre de los propietarios, trabajando con autoridades en temas de seguridad, pero no expedimos placas metálicas, porque eso es un delito en Coahuila y en todo México".

      Señaló que como organismos otorgan placas de plástico y engomados, ya que sólo el Gobierno puede emitir placas oficiales o metálicas.

      Expuso que los conductores que portan estas placas se exponen a problemas legales, principalmente al circular fuera de la ciudad, en donde pueden enfrentar sanciones o el aseguramiento del vehículo.

      Garza Pérez subrayó que algunas agrupaciones lucran con la necesidad de regularizar unidades, sin ofrecer certeza jurídica a los propietarios, por lo que llamó a la población a no arriesgar su patrimonio.

      "Que no se arriesguen ni pongan en peligro su patrimonio. Es importante acudir con organizaciones reconocidas que realmente apoyen a sus miembros", indicó.

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