SAT en Monclova enfrenta alta demanda por declaración anual de impuestos

La alta afluencia de contribuyentes en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Monclova se ha intensificado en los últimos días, ante la cercanía del vencimiento del plazo para la presentación de la declaración anual de personas físicas, fijado para el 30 de abril.

Desde primeras horas del día, se cuenta con largas filas de los ciudadanos que acuden a las oficinas para realizar diversos trámites, principalmente la obtención o actualización de la firma electrónica (e.firma).

El flujo constante de contribuyentes ha generado la saturación del servicio, por aquellos que buscan la posibilidad de obtener un saldo a favor y gestionar la devolución de impuestos, lo que representaría un ingreso extra.

Usuarios señalaron que debido a la alta demanda, conseguir una cita en línea se ha vuelto complicado, por lo que acuden de manera presencial con la esperanza de ser atendidos, lo que incrementa aún más la concentración de personas en el lugar.

Afluencia creciente en el SAT

El movimiento en la dependencia se ha visto reflejado en las últimas semanas y se prevé que continúe conforme se acerca la fecha límite para presentar la declaración y solicitar la devolución.

Se indicó que este es un fenómeno que se presenta cada año, con una importante afluencia de contribuyentes en busca de cumplir con sus obligaciones fiscales y acceder a posibles devoluciones.