Refuerzan coordinación institucional para proteger a la niñez en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Dependencias estatales y municipales han sostenido reuniones de coordinación con el objetivo de fortalecer la atención y protección de menores, tras los casos recientes que han encendido alertas en la región.

El subprocurador de Pronnif estatal, Ricardo Alderete, informó que se mantiene un enfoque permanente en el trabajo conjunto entre instituciones, a fin de dar seguimiento puntual a las situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes.

Acciones de la autoridad

En estos encuentros participan instancias como el DIF Estatal, el CAIF y diversas dependencias municipales, quienes buscan consolidar estrategias que permitan prevenir nuevos casos y atender de manera oportuna los existentes.

Las autoridades señalaron que estos diálogos tienen como prioridad garantizar el respeto a los derechos de la niñez, así como mejorar los mecanismos de intervención y colaboración entre los distintos niveles de gobierno.

Impacto en la comunidad

Con estas acciones, se pretende reducir problemáticas relacionadas con menores y reforzar una red de protección integral en beneficio de este sector de la población.