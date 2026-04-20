Dos estudiantes muzquenses destacan rumbo a la Etapa Regional de Matemáticas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El próximo 23 de abril, la escuela "Eulalio Gutiérrez" será sede de la Etapa Regional del Concurso de Matemáticas, donde dos estudiantes de Múzquiz representarán con orgullo a su municipio.

Se trata de Emilia del Valle Romo, alumna del Colegio Guadalupe Victoria, y de Leonel Álvarez Santana, estudiante de la primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" turno matutino, ambos cursando el sexto grado.

¿Cómo se seleccionaron los participantes?

La participación de los alumnos es resultado de un proceso de selección exigente, en el que de un total de 45 mil 067 participantes, solo 1198 lograron avanzar a esta fase.

La supervisora de la Zona Escolar 303, maestra Yazmín Karina Hernández Villarreal, expresó su satisfacción por el desempeño de Emilia y Leonel, destacando que son motivo de orgullo para la comunidad educativa de Múzquiz.

Detalles sobre la preparación de los estudiantes

Hernández Villarreal explicó que la preparación de los estudiantes comienza desde el primer grado, con estrategias que buscan desarrollar sus habilidades matemáticas de manera progresiva.

En sexto año, los docentes realizan un análisis detallado de reactivos con cada alumno, lo que les permite familiarizarse con el tipo de preguntas que enfrentarán en los concursos.

Este trabajo constante se lleva a cabo entre agosto y enero, periodo en el que los maestros refuerzan la práctica y el razonamiento lógico en clase.

Posteriormente, en febrero, los estudiantes presentan un examen que determina su avance a las siguientes etapas, como la regional, donde ahora competirán Emilia y Leonel.

Celebración de la comunidad escolar

La comunidad escolar de Múzquiz celebra este logro como un reflejo del esfuerzo conjunto de alumnos, maestros y padres de familia.

La participación de Emilia y Leonel en la Etapa Regional no solo representa un triunfo personal, sino también un ejemplo del compromiso educativo de la región, que busca formar generaciones capaces de enfrentar con éxito los retos académicos.