Pronnif mantendrá guardias durante vacaciones por aumento de riesgos para menores

Ciudad Acuña.– La dependencia estatal encargada de la atención y protección de menores mantendrá labores durante el periodo vacacional, ante el incremento de incidentes que suelen registrarse en esta temporada.

Autoridades informaron que, debido a que se trata de un periodo considerado de alto riesgo, se dejarán guardias en las oficinas locales para continuar brindando atención a la ciudadanía.

La Pronnif mantendrá guardias para atender a menores en riesgo durante las vacaciones.

La subprocuradora estatal de la Pronnif, Abigail García Ramos, señaló que durante las vacaciones se mantiene la encomienda de salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Explicó que, mediante el esquema de guardias, se continuará atendiendo a la población, aunque algunos trámites podrían verse limitados debido a que el juzgado se encuentra en periodo vacacional.

Abigail García Ramos destaca la importancia de cuidar a los niños en esta temporada.

Indicó que la vigilancia y atención se refuerzan ante el aumento de casos derivados principalmente de accidentes que involucran a menores.

"Es una temporada en donde siempre les pedimos que tengan mucho cuidado con los menores, sobre todo por el uso de fuego en la cocina y durante reuniones familiares", agregó la funcionaria.

Se prevé un aumento en incidentes que involucran a menores durante el periodo vacacional.