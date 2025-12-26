Se registran más de 20 casos de abandono animal

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - La doctora Guadalupe Mendoza, fundadora de la asociación "Huellitas con Causa", denunció que durante las festividades navideñas atendió más de 20 casos de perros maltratados y extraviados en el Pueblo Mágico de Múzquiz. Esta situación ha encendido las alertas entre los defensores de los derechos animales.

Mendoza relató que uno de los casos más alarmantes fue el de un lomito que fue brutalmente atacado con un machete, sufriendo heridas graves en la nariz y en una de sus extremidades traseras. El animal fue encontrado en condiciones críticas a las afueras del Centro de Salud "Juan Galán Jr", situación que alarmó a las personas que caminaban por dicho sector.

Además, la activista informó sobre otros casos igualmente preocupantes: un perro atropellado que ya se encuentra bajo resguardo, otro con una fractura expuesta abandonado en la vía pública, y una perrita preñada que fue dejada a su suerte en la calle. Todos estos animales fueron auxiliados por el equipo de "Huellitas con Causa".

¿Cómo ocurrió el aumento de maltrato animal?

La doctora también alertó sobre el incremento de mascotas extraviadas debido al uso de pirotecnia, ya que el estruendo provoca que muchos animales huyan desorientados. Actualmente, varios de estos peluditos se encuentran bajo resguardo, a la espera de ser reclamados por sus dueños.

"Todo esto es un verdadero desorden y no sé cómo nos vaya a ir el 31 de diciembre", expresó Mendoza, visiblemente preocupada. Mencionó otro caso impactante: una perrita que quedó atrapada en una reja y, al intentar liberarse, perdió varias uñas.

Detalles confirmados sobre los casos reportados

Finalmente, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que protejan a sus mascotas y eviten el uso de pirotecnia, subrayando que "no es justo el trato inhumano que se les está dando".