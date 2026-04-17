Hallan a joven sin vida en vivienda de Altos de Santa Teresa

Ciudad Acuña.– Una persona sin vida fue localizada en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa, lo que movilizó a corporaciones de seguridad tras un reporte ciudadano.

Los hechos ocurrieron en una vivienda situada sobre la calle Volcán de Cacao, en cruce con Volcán de Cortés, dentro del primer sector de dicho fraccionamiento.

De acuerdo con información preliminar, se trata de un masculino de aproximadamente 25 años de edad, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades.

Detalles confirmados

Tras las diligencias realizadas por peritos en el lugar, se descartó que el fallecimiento haya sido producto de hechos violentos, determinando de manera inicial que se trató de una muerte por causas naturales.

Impacto en la comunidad

Este caso se suma a otros reportes recientes de personas sin vida en la ciudad, lo que ha generado atención por parte de las autoridades locales.