Expresa Gobernador Manolo Jiménez Salinas fortalece Coahuila lazos internacionales con Washington

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras una intensa gira de trabajo en Washington, D.C., el gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, destacó la participación de la entidad en el North Capital Forum, un espacio de encuentro entre empresas de México, Estados Unidos y Canadá.

El mandatario subrayó que este foro ha permitido consolidar inversiones ya existentes en el estado, mismas que se han traducido en miles de empleos, y abrir la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento.

El North Capital Forum abre nuevas oportunidades de inversión para Coahuila.

El ejecutivo del Estado sostuvo reuniones con compañías interesadas en invertir en México, resaltando que Coahuila ofrece condiciones únicas para el desarrollo económico, entre ellas mencionó la seguridad, el estado de derecho, la paz laboral, los servicios básicos y la calidad de vida, además de contar con una fuerza laboral altamente calificada.

Asimismo, se abordaron temas del sector ganadero junto al secretario de Agricultura, con la expectativa de que pronto se logren avances en la exportación.

Manolo Jiménez resalta la seguridad y calidad de vida en Coahuila para inversionistas.

El gobernador informó también sobre la firma de un convenio con la Universidad de Arizona, con el objetivo de preparar al estado para atraer inversiones en la industria de semiconductores.

Recordó que Coahuila tiene una trayectoria de más de 50 años en sectores como el automotriz, minero, el acero y lácteo, mientras que Arizona ha sido referente en semiconductores durante el mismo periodo. Esta alianza busca posicionar a la entidad en una industria estratégica para Estados Unidos y México.

Jiménez Salinas enfatizó que la industria de semiconductores es una de las que más inversión recibe a nivel mundial y que representa un sector clave para el futuro económico. Con este convenio, Coahuila se prepara para ser protagonista en un mercado que demanda innovación y competitividad, reforzando su papel como aliado comercial de Estados Unidos.

La alianza con la Universidad de Arizona posiciona a Coahuila en el sector de semiconductores.

Finalmente, el mandatario calificó la gira como un éxito, al fortalecer la presencia internacional de Coahuila y abrir nuevas oportunidades de desarrollo. "Fue una gira muy importante, todo esto fortalece a nuestro estado", concluyó, reafirmando su compromiso de seguir impulsando la atracción de inversiones y el bienestar de las familias coahuilenses.