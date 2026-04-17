Madre cambia a su hijo de escuela tras denuncia de bullying; advierte que podría haber más víctimas

Luego de denunciar un presunto caso de acoso escolar en la primaria Niños Héroes, una madre de familia decidió dar de baja a su hijo y reubicarlo en la Escuela Sara Múzquiz Castillo, al asegurar que no encontró respuesta por parte del personal del plantel anterior.

Yesica Ibarra señaló que tomó esta decisión para proteger a su hijo, luego de que —según su versión— las autoridades escolares minimizaran los hechos y no reconocieran la conducta del alumno señalado, quien presuntamente es hijo de una maestra de la misma institución. Indicó que ni la directora, ni la subdirectora, ni la docente involucrada aceptaron la existencia del problema.

Acciones de la autoridad

La madre advirtió que, aunque su hijo ya no forma parte de esa institución, considera que la situación podría repetirse con otros estudiantes. "Ya no pertenece mi hijo a ese plantel, pero sí hay víctimas y futuras víctimas del niño agresor (hijo de maestra), quien además es mayor que el mío", expresó. Asimismo, reiteró su inconformidad al señalar que no desea que su hijo forme parte de una escuela "sin valores".

Reacción de la madre

Finalmente, indicó que se mantiene a la espera de una respuesta por parte de autoridades educativas en Saltillo, a quienes pidió intervenir para revisar el actuar del personal del plantel y establecer límites claros ante este tipo de situaciones, a fin de evitar que otros menores resulten afectados.